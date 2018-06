Tony Blair diz que UE repensaria livre circulação para evitar 'Brexit'

O ex-primeiro-ministro britânico Tony Blair assegura que a União Europeia consideraria mudar o conceito da livre circulação para acomodar as preocupações do Reino Unido sobre imigração, o que poderia evitar o "Brexit", em um artigo publicado neste sábado, 14, na página do seu Instituto para Mudança Global.

Blair, da ala direita do Partido Trabalhista, escreve que "a vontade do povo" britânico é favorável a deixar a União Europeia, manifestada no referendo de 23 de junho de 2016, poderia mudar à medida que progridem as negociações com Bruxelas para sair do bloco e se evidenciam as dificuldades.

Além do artigo, Blair também falou à emissora Sky News que "cada dia obtemos novas provas" do ano que supõe o "Brexit" para a Grã Bretanha, como a desaceleração do crescimento econômicos e a drásticas queda no valor da libra esterlina desde o referendo de junho de 2016.

O ex-chefe de governo, que perdeu prestígio após decidir invadir o Iraque junto com os Estados Unidos, em 2003, assinala em seu texto que os atuais dirigentes, incluindo o trabalhista Jeremy Corbyn, "deveriam ao menos encabeçar um debate como é devido com todas as opções à frente".

"Uma consideração racional de todas as opções deveria incluir a de negociar que o Reino Unido permaneça dentro de uma Europa preparada para se reformar e que nos encontre em um ponto em comum", argumenta no artigo.

"A reforma está agora na agenda da UE. Os lideras europeus, certamente em minhas discussões, estão dispostas a considerar mudanças para acomodar o Reino Unidos, incluindo em torno da livre circulação", assegura. "Sem embargo, esta opção está excluída (do debate)."

Seguindo a promessa da ala conservadora de que assim o Reino Unido poderia recuperar o controle de suas fronteiras e interromper a imigração, os britânicos votaram por 52% a 48% a favor da saída da União Europeia.

Até agora, Bruxelas tem sustentado que o país não poderá ter pleno acesso ao mercado comunitário único nem à união aduaneira, os benefícios que mais o interessa, se não aceitar o princípio chave da livre circulação, pela qual os cidadãos do bloco podem residir e trabalhar em todo o território da UE.

Blair, cujos partidários no Parlamento têm protagonizado no último ano várias tentativas infrutíferas de derrotar Corbyn, admite que atualmente os britânico ainda consideram que o "'Brexit' significa 'Brexit'", ou seja, sair da UE e de suas instituições, o que "por agora, não há base para um segundo referendo".

Mas adverte que também desejam uma relação forte com o bloco comunitário e uma maioria se opões a um "Brexit" duro, sem acesso ao mercado único, como puseram de manifesto as últimas eleições gerais, quando a líder conservadora Theresa May perdeu sua maioria absoluta.

O antigo dirigente trabalhista crê que, enquanto a opinião pública britânica pode evoluir, há na UE outros países que também mudarão sua postura.

"Os franceses e os alemães compartilham de algumas preocupações britânicas, notavelmente acerca da imigração, e fariam concessões quanto a livre circulação", insiste.

Blair analisa também o resultado das eleições de 8 de junho e, ainda que o socialdemocrata Corbyn, que ganhou 30 deputados para os trabalhistas, chegando a 262, obteve um "destacado resultado", avisa que não se superestimar.

Minimizando os rumores recentes, esclarece que ele não advoga para "formar um novo partido", pois, entre outras coisas, o particular sistema eleitoral do Reino Unido o dificultaria de prosperar.

Em resposta ao artigo de Blair, o deputado trabalhista Frank Field o acusou de ser "um lobo em pele de cordeiro".

"Se eu estivesse na União Europeia e quisesse mudar a opinião pública neste país sobre a decisão de sair do bloco, não utilizaria Tony Blair", declarou ao programa "Today", da Radio 4, da BBC.

Neste mesmo programa, Blair negou a revelar suas fontes na UE, que o teriam indicado a possibilidade de repensar a livre circulação, mas assegurou que não tem feito afirmação "levianas". /COM INFORMAÇÕES DA AGÊNCIA AP