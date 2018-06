Tráfego no Eurotúnel é interrompido após fumaça ser detectada

O tráfego no Eurotúnel foi interrompido neste sábado após fumaça com fonte desconhecida ter sido detectada, disse a Eurotunnel, operadora do túnel que liga o Reino Unido à França.

Um porta-voz da Eurotunnel disse à Reuters que passageiros foram evacuados de um trem com rota Calais-Dover sem incidentes devido à fumaça. A empresa disse em seu site que estava investigando a ocorrência.

A Eurostar, que opera os serviços de trem através do túnel entre Paris, Londres e Bruxelas, disse separadamente em seu site que trens não poderiam operar neste sábado depois do fechamento.

"Estamos incapacitados de operar quaisquer outros trens hoje porque o Eurotúnel foi fechado devido à fumaça detectada no túnel norte", disse Eurostar em seu site, recomendando que passageiros adiem viagens e não se desloquem para as estações.

Trens em operação receberam ordens de regressar aos seus postos originais, acrescentou a Eurostar.

A França tem estado em alerta desde que militantes islâmicos mataram 17 pessoas em três dias de violência em Paris, que começaram em 7 de janeiro com um ataque aos escritórios do jornal satírico Charlie Hebdo.

(Por Gregory Blachier)