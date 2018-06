Trégua vacila na Ucrânia e mulher é morta por fogo de artilharia Uma mulher morreu e pelo menos outras quatro pessoas ficaram feridas neste domingo com a retomada de confrontos no leste da Ucrânia, ameaçando o cessar-fogo acordado entre apenas dois dias atrás entre enviado do governo Kiev e de separatistas pró-russos.