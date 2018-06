Tropas da Ucrânia recuperam maior parte de aeroporto de Donetsk, diz militar

A ofensiva do exército no aeroporto, trouxe os combates para perto da própria cidade de Donetsk, centro de uma rebelião separatista pró-Rússia. Os moradores relataram um aumento nos bombardeios, inclusive de áreas residenciais da parte central da cidade dominada pelos separatistas.

“A decisão de fazer uma operação em massa foi tomada... Conseguimos liberar praticamente todo o território do aeroporto, que pertence ao território das forças ucranianas, delimitado por linhas militares de separação”, disse Lysenko em uma entrevista televisionada.

Lysenko disse que a operação havia retornado as linhas de batalha perto do aeroporto, para sua situação anterior e que portanto, o exército ucraniano não tinha violado o plano de paz de 12 pontos de Minsk, fechado com a Rússia e os líderes separatistas em setembro.

Quatro soldados ucranianos morreram e 32 ficaram feridos nas últimas 24 horas, ele disse.

Com as tentativas de reiniciar as negociações de paz paralisadas, os rebeldes pró-Rússia aumentaram os ataques na semana passada, tomando das tropas do governo partes do aeroporto – que tem valor estratégico para os dois lados.

“Foi impossível dormir - explosões, paredes tremendo. Parecia que estavam atirando de perto do prédio... O exército do DNR (rebeldes) estava atirando de dentro do nosso distrito,” disse o executivo de publicidade de 53 anos, Alla, por telefone.

O acordo de cessar-fogo fechado durante as negociações em Minsk, capital da Bielorússia, no início de setembro, tem sido violado regularmente desde o início, pelos dois lados.

A Organização Mundial da Saúde diz que mais de 4800 pessoas morreram no conflito entre as forças de Kiev e os separatistas, que o Ocidente diz que são apoiados e armados pela Rússia.

Apesar do que Keiv e o Ocidente dizem que são provas incontestáveis, a Rússia nega que suas tropas estejam envolvidas ou que esteja fornecendo equipamento militar aos separatistas.

Com suas pistas danificadas e esburacadas, o próprio aeroporto, com uma torre de controle de vários andares e extensos anexos, parou de funcionar há muito tempo.

Mas sua estrutura, atingida por tiros e bombardeios, assumiu um valor simbólico para os dois lados, com soldados e separatistas caçando uns aos outros, muitas vezes à queima-roupa, num jogo mortal de gato e rato entre as ruínas.

