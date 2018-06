Tropas dos EUA e jatos britânicos são enviados ao Báltico por crise na Ucrânia A mais recente mobilização de tropas norte-americanas e quatro caças britânicos chegaram à região do mar Báltico nesta segunda-feira, já que a Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) intensificou os esforços para tranquilizar os seus aliados diante das tensões da Rússia com o Ocidente sobre a Ucrânia.