Tropas dos EUA que irão operar bateria antimíssil chegam à Turquia

A Turquia pediu oficialmente em novembro à Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) mísseis para aumentar a segurança ao longo de sua fronteira de 900 quilômetros com a Síria, que está tomada há 21 meses por uma insurgência contra o presidente Bashar al-Assad.

A Turquia repetidamente enviou caças para a área de fronteira e revidou quando bombardeios sírios atingiram o seu território, alimentando os temores de que a guerra civil poderia contagiar e desestabilizar a região.

Cerca de 400 militares norte-americanos e equipamentos do Terceiro Batalhão, da Segunda Artilharia de Defesa Aérea, baseados em Fort Sill, Oklahoma, chegarão à Turquia nos próximos dias em transporte aéreo militar, disse o Comando Americano-Europeu em seu site na Internet.

Porém, nenhum míssil Patriot norte-americano chegou nesta sexta-feira, de acordo com uma fonte militar. Os mísseis, fornecidos por Alemanha e Holanda, só chegarão daqui a algumas semanas.

As tropas norte-americanas, que começaram a desembarcar na base aérea de Incirlik, na Turquia, irão operar duas baterias Patriot dos Estados Unidos, de um total de seis, que aliados da Otan prometeram.

