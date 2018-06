Tropas francesas combatem grupos armados na República Centro-Africana

Os tiroteios tiveram início perto do aeroporto durante a manhã, depois de homens armados se recusarem a entregar suas armas. Mais tarde, as forças francesas foram alvo de ataque de rebeldes no centro da cidade.

A França disse estar preparada para usar a força se os combatentes rejeitarem os pedidos de desarmamento ou o retorno a suas bases.

O governo francês elevou para 1.600 o número de soldados no país depois que uma onda de violência com fundo religioso se espalhou pela nação africana.

Segundo uma autoridade dos Estados Unidos, o Pentágono recebeu pedido de apoio logístico por parte da França e de forças de paz da União Africana para impulsionar as operações, e provavelmente vai dar alguma assistência.

O funcionário norte-americano disse à Reuters que essa ajuda pode ser semelhante à dada pelo Pentágono à França durante sua campanha contra islamistas da Al Qaeda no Mali, no começo do ano. Esse apoio incluiu transporte aéreo e compartilhamento de dados de inteligência.

Pelo menos 459 pessoas foram mortas somente em Bangui desde quinta-feira, segundo representantes da Cruz Vermelha.

(Reportagem de Emmanuel Braun)