Tropas russas avançam pela costa da Ucrânia para vetar acesso de Kiev ao Mar Negro

A Rússia entrou na segunda semana de guerra na Ucrânia com o objetivo de controlar a costa da Ucrânia e vetar o acesso de Kiev ao Mar Negro. Depois de tomar Kherson na quarta-feira, e a usina nuclear de Zaporizhzhia, na quinta, as as forças russas avançaram mais profundamente no sul da Ucrânia nesta sexta-feira, 4, para tomar a cidade portuária de Mykolaiv.

Aproximadamente 800 veículos russos, incluindo uma coluna de lançadores de foguetes, avançavam sobre Mykolaiv do norte, leste e sul. Senkevych disse que não houve bombardeios dentro da cidade, mas que as forças ucranianas entrincheiradas ao longo do perímetro da cidade foram disparadas por foguetes de longo alcance, forçando-os a recuar constantemente. "A cidade está pronta para a guerra", disse o prefeito.

O principal navio da Marinha ucraniana, Hetman Sagaidachny, foi afundado em Mykolayiv para impedir que os russos a alcançassem, de acordo com o Centro Militar Ucraniano. A fragata passava por reparos no local. Segundo os planos, após a liberação dos territórios dos militares russos, os compartimentos do navio devem ser secos e os trabalhos de reparo continuarão.

A Rússia está tentando permitir que as forças separatistas que apoia na Crimeia, península do sul que a Rússia anexou em 2014, se conectem por terra com as forças que apoia no leste da Ucrânia. Segundo Orysia Lutsevych, chefe do grupo Fórum da Ucrânia em Chatham House, um instituto de política de Londres, tropas russas também estão atacando a cidade portuária de Mariupol. “Kherson e Mykolaiv se sentem pressionados desde a anexação da Crimeia em 2014 pela possibilidade da ponte terrestre”, afirma.

Maripol, Odessa e a costa do Mar Negro

O controle de Mykolaiv permitiria à Rússia desembarcar tropas anfíbias para um avanço adicional para o oeste em direção a Odessa, um importante porto no Mar Negro. O conselheiro presidencial ucraniano, Oleksiy Arestovich, disse que a artilharia ucraniana defendeu Odessa de repetidas tentativas de navios russos de atirar no porto do Mar Negro, disse Arestovic. Odessa é a maior cidade portuária da Ucrânia e abriga uma grande base naval.

"Mykolaiv é a chave no caminho para Odessa", disse Finnin. “A vida da Ucrânia no Mar Negro está sendo ameaçada no momento e Mykolaiv é uma peça do quebra-cabeça nisso.”

Avanço da Rússia ainda é lento

Por oito anos, o presidente da Rússia, Vladimir Putin, vem construindo o que equivale a uma enorme área de preparação militar na Crimeia, a península do Mar Negro que ele invadiu e anexou da Ucrânia em 2014, e as forças estacionadas lá pareciam bem equipadas para atacar de seu bases e apoderar-se de partes do território do sul da Ucrânia no momento em que a ordem chegou.

O quase monopólio da Rússia no poder naval no Mar Negro e no Mar de Azov deveria ter fornecido poder de fogo adicional para auxiliar as tropas terrestres. Em vez disso, seu avanço foi lento, prejudicado por falhas operacionais e uma aparente incapacidade dos comandantes de coordenar forças militares díspares, que, se combinadas de forma eficaz, deveriam facilmente sobrecarregar as defesas da Ucrânia.

No norte, um enorme comboio militar russo parou por três dias perto da capital, Kiev - por razões não totalmente claras - e, embora as forças russas tenham bombardeado extensivamente grandes cidades como Kharkiv, Chernihiv e Kiev, causando baixas civis, nenhuma caiu para controle de Moscou.

De acordo com invasão o escritório de Direitos Humanos da ONU, a invasão da Rússia na Ucrânia deixou, até o momento, 331 civis mortos e 675 feridos.

“Achei que ao longo da costa do Mar Negro era onde eles teriam seu melhor sucesso imediatamente por causa da enorme vantagem de ter essa cabeça de ponte na Crimeia”, disse o tenente-general Ben Hodges, ex-comandante do Exército dos EUA na Europa. “O de eles ainda não terem capturado Mariupol, deve ser frustrante para os russos.”

Tropas russas tomaram um corredor costeiro ao longo do Mar de Azov, ligando suas forças na Crimeia às do sudeste da Ucrânia. Nesse trecho, apenas Mariupol resistiu na quinta-feira, apesar de um grande bombardeio russo que cortou energia, água e aquecimento para a cidade. O prefeito, Vadym Boichenko, apontou um cenário sombrio do cerco de uma cidade bloqueada por terra e mar.

“Mariupol ainda está sendo bombardeada, as mulheres, crianças e idosos estão sofrendo”, disse ele em comunicado no Facebook. “Aqueles hipócritas vieram aqui ‘para salvar’ o povo de língua russa”, acrescentou, “mas na realidade estão conduzindo o genocídio de nosso povo”. /The New York Times