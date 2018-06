Turbulências em partido eurocético podem ajudar Merkel

Merkel havia escolhido ignorar, e não desafiar o AfD, que disparou de zero para cerca de 7 por cento nas pesquisas nacionais em menos de dois anos, em meio a esperanças de que o avanço perderia fôlego.

Essa perspectiva pareceu mais realista com a publicação de cartas irritadas de líderes do AfD no fim de semana antes de um congresso em 31 de janeiro, no qual o fundador Bernd Lucke buscará assumir o controle do partido.

A campanha provocou conflito aberto entre ele e seus dois co-chefes, Frauke Petry e Konrad Adam, que querem ampliar o apelo do AfD para eleitores de extrema-direita com uma postura anti-imigração. Partidário de Lucke, Hans-Olaf Hankel acusou Adam de "indecente".

Adam, Petry e três outros líderes do AfD haviam enviado uma carta a Lucke denunciando seu "estilo despótico de liderança".

(Reportagem de Erik Kirschbaum)