Turcas protestam contra vice-premiê que aconselhou mulheres a não rirem em público Centenas de mulheres turcas postaram fotos de si mesmas rindo no Twitter nesta quarta-feira para protestar contra os comentários do vice-primeiro-ministro, Bulent Arinc, que aconselhou as mulheres a não rir em público para "proteger os valores morais".