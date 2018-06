Turquia avalia criação de 'zona neutra' em fronteiras contra ameaça do Estado Islâmico O Exército da Turquia está desenvolvendo planos para uma possível "zona neutra" em suas fronteiras ao sul, onde enfrenta ameaças de militantes do Estado Islâmico no Iraque e na Síria, informou a imprensa turca citando o presidente Tayyip Erdogan nesta segunda-feira.