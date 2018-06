Turquia coloca missões na Europa em alerta após mortes em Paris

"Pedimos às autoridades francesas para aumentarem o nível da segurança ao redor dos nossos interesses e representações na França, para prevenir qualquer tipo de incidente", disse a autoridade.

"Também alertamos nossas missões, principalmente na Europa e claro na França, para ficarem alertas."

Sakine Cansiz, fundador do Partido dos Trabalhadores do Curdistão (PKK), e dois outros ativistas foram encontrados mortos com tiros na cabeça na quinta-feira, em um ataque que manchou os esforços iniciais de paz entre o governo turco e a guerrilha.

O partido turco Paz e Democracia, pró-Curdistão, condenou as mortes na quinta-feira e pediu aos curdos "onde quer que estejam" que protestassem. Há uma grande quantidade de curdos espalhados pela Europa.

