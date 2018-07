Turquia condena assassinato de líder curdo na Síria

Homens desconhecidos mataram a tiros Mishaal al-Tammo na sexta-feira na cidade síria de Qamishli, e duas pessoas foram mortas quando homens armados abriram fogo durante o funeral de Tammo no sábado, quando 50.000 pessoas começaram a entoar slogans anti-Assad.

O primeiro-ministro da Turquia, Tayyip Erdogan, já afirmou que planeja impor sanções sobre sua antiga aliada Síria, para tentar colocar pressão em Assad para que ele interrompa a repressão sangrenta aos protestos pró-democracia, que começaram a tomar as ruas em março.

"Estamos profundamente tristes com o assassinato abominável de Mishaal al-Tammo, líder do Partido Futuro Curdo da Síria", afirmou o Ministério de Relações Exteriores turco, em comunicado no seu site na noite de sábado.

A Turquia também condenou o ataque a outra figura de liderança da oposição síria, Riad Seif. Ativistas sírios publicaram imagens no Youtube supostamente mostrando o ex-legislador sendo surrado em frente a uma mesquita em Damasco.

"A Turquia espera que a administração Síria perceba assim que possível que os atos de violência visando suprimir a oposição na Síria... não podem retroceder o curso da história", disse o ministério.

Após cultivar relações com a Síria por muitos anos, a Turquia condenou fortemente este ano a repressão aos protestos pacíficos, temendo que a violência na Síria pudesse se espalhar pela fronteira caso ganhasse uma dimensão étnica ou sectária.

A Turquia está tentando suprimir a insurgência curda em partes do sudeste do país, enquanto os curdos na Síria há tempos reclamam de discriminação e promoveram protestos violentos contra Assad em 2004.

Figuras de oposição síria se reuniram em Istambul para montar uma frente unida, o Conselho Nacional Sírio, e a Turquia já ofereceu abrigo a membros das forças armadas da Síria que desertaram.

O premiê turco planejava visitar no domingo um campo de refugiados que abriga alguns dos 7.000 sírios que fugiram para o leste da Turquia, mas adiou a visita devido à morte de sua mãe.

A Organização das Nações Unidas calcula que o número de mortos na Síria desde o início do levante popular está em cerca de 2.900, enquanto autoridades sírias afirmam que 1.100 membros das forças de segurança foram mortos.

(Reportagem de Simon Cameron-Moore)