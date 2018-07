Turquia diz que Netanyahu ofereceu ajuda por terremoto

No telefonema, Netanyahu disse que o Estado judaico estava pronto para ajudar a Turquia, segundo um comunicado do gabinete de Erdogan.O gabinete de Netanyahu não comentou de imediato.

Os laços entre os dois países do Oriente Médio têm sido tensos desde que comandos israelenses invadiram no ano passado um navio turco de ajuda com destino à Faixa de Gaza, matando nove ativistas turcos pró-palestinos.

(Reportagem adicional de Allyn Fisher-Ilan em Jerusalém)