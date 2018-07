Turquia fecha fronteira síria para tráfego comercial, diz ONU

GENEBRA - A Turquia está fechando sua fronteira com a Síria ao tráfego comercial, mas manterá as passagens abertas aos refugiados que fogem do conflito no país, informou nesta quarta-feira, 25, uma porta-voz do Comissariado da ONU para Refugiados.

"Nós recebemos garantias de que permanecerá aberta. A fronteira está fechada para o tráfego comercial nos dois sentidos. Isso foi o que ouvimos do governo turco", disse à Reuters a porta-voz Sybella Wilkes, do Comissariado.

Cerca de 300 sírios cruzaram a fronteira na noite de terça para quarta-feira, acrescentou ela. Outros estão utilizando passagens informais.

"O governo turco continua ativamente recepcionando os refugiados e lhes oferecendo proteção, afirmou a porta-voz.