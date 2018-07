Turquia inicia ampla ofensiva contra rebeldes curdos no Iraque Centenas de comandos turcos com o apoio de helicópteros de guerra estavam atacando militantes curdos no Iraque nesta quinta-feira, disseram autoridades, enquanto a Turquia considerava uma ofensiva mais ampla através da fronteira depois que rebeldes do grupo PKK mataram 24 de seus soldados na quarta-feira.