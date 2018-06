Turquia inicia distribuição de ajuda na fronteira com a Síria A Turquia começou a distribuir alimentos e ajuda humanitária para sírios na fronteira entre os dois países em um momento em que o agravamento do conflito na Síria faz com que a distribuição de auxílio no país seja cada vez mais difícil, afirmou uma agência turca que atua em desastres e emergências neste sábado.