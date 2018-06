Turquia liberta reféns sob poder do Estado Islâmico

Fontes de segurança disseram à Reuters que os reféns foram soltos durante a madrugada na cidade de Tel Abyad, no lado sírio da fronteira com a Turquia, depois de serem transferidos da cidade síria de Raqqa, um reduto do Estado Islâmico. Autoridades se negaram a dar detalhes sobre a operação de resgate. Os reféns, que incluem o cônsul-geral da Turquia, filhos de diplomatas e soldados das forças especiais, foram levados do consulado turco em Mosul no dia 11 de junho, durante um avanço inicial dos insurgentes sunitas.

(Por Orhan Coskun e Jonny Hogg)