Turquia pede explicações a EUA sobre suposta espionagem em larga escala no país

A revista alemã Der Spiegel disse em um artigo em seu website, no domingo, que a Agência Nacional de Segurança dos EUA (NSA, na sigla em inglês) e a agência britânica de espionagem GCHQ haviam realizado uma “espionagem de ampla escala contra a Turquia”, citando documentos do arquivo do ex-funcionário da NSA Edward Snowden.

“Considerando que o nome dos EUA foi mencionado, e tais acusações foram feitas… o representante diplomático foi convocado para o Ministério de Relações Exteriores e recebemos informações dele”, disse Arinc a repórteres após a primeira reunião do novo gabinete da Turquia depois da eleição presidencial.

A Der Spiegel disse que serviços de inteligência dos EUA também trabalharam estreitamente para apoiar Ancara em seus esforços para combater militantes curdos, que travaram uma insurgência de três décadas em busca de maiores direitos no sudeste do país.

A reportagem foi publicava semanas após a revista ter dito que a agência alemã de inteligência BND havia espionado a Turquia havia anos. O relato levou a uma furiosa reação de Ancara, que descreveu o caso como “inaceitável” caso seja verdade.

(Por Daren Butler)