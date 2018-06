Turquia vai sediar treino de 2 mil rebeldes sírios moderados, diz autoridade Forças turcas e norte-americanas irão treinar 2 mil rebeldes sírios moderados em uma base na cidade de Kirsehir, no centro da Turquia, como parte de uma campanha contra insurgentes do Estado Islâmico, disse uma autoridade do Ministério das Relações Exteriores turco nesta segunda-feira.