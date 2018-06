Ucrânia ameaça retomar territórios de rebeldes inflexíveis Forças do governo da Ucrânia alertaram nesta quarta-feira os separatistas da cidade de Donetsk, no leste do país, de que um plano está em andamento para retomar o território que ocupam, mas os rebeldes adotaram um tom desafiador e relataram um fluxo constante de novos recrutas prontos para a luta.