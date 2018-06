Ucrânia começa inspeção de comboio russo com ajuda humanitária Guardas de fronteira ucranianos e agentes alfandegários começaram a inspecionar, nesta sexta-feira, o comboio russo com ajuda humanitária para o leste da Ucrânia em um ponto fronteiriço dentro do território da Rússia, informaram as Forças Armadas ucranianas em nota.