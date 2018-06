Ucrânia diz que forças russas estão envolvidas em ataques a aeroporto no leste do país Os militares ucranianos acusaram nesta segunda-feira as forças especiais russas de participarem de ataques contra o estrategicamente importante aeroporto de Donetsk, no leste da Ucrânia, onde o conflito tem se intensificado nos últimos dias, apesar de um acordo de cessar-fogo em setembro.