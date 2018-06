Ucrânia espera ajuda da Otan em equipamentos não letais A Ucrânia, enredada em um confronto com a Rússia, está contando com os Estados Unidos e outros membros da Organização do Tratado do Atlântico Norte para fornecer equipamentos que vão desde uniformes a combustível de aeronaves, mas não está pedindo armas, disse seu embaixador na Otan nesta terça-feira.