Ucrânia espera US$12 bi restantes de acordo com Rússia no começo de 2014 A Ucrânia espera que os 15 bilhões de dólares de um pacote de apoio da Rússia sejam completamente desembolsados no início de 2014, disse primeiro-ministro ucraniano Mykola Azarov nesta quarta-feira, depois que Kiev recebeu a primeira parcela de 3 bilhões de dólares.