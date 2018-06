Ucrânia pede que Moscou interrompa 'provocação' no leste do país O ministro de Relações Exteriores da Ucrânia pediu neste sábado que a Rússia acabe com o que chamou de "ações de provocação" por seus agentes no leste da Ucrânia depois que militantes pró-Rússia invadiram dois edifícios na cidade de Slaviansk.