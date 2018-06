Ucrânia precisa mudar estratégia após eleição rebelde, diz presidente O presidente ucraniano, Petro Poroshenko, convocou uma reunião com seus principais chefes de segurança na terça-feira a fim de discutir a mudança de estratégia para lidar com o desafio separatista no leste do país após a eleição rebelde no fim de semana que denunciou como "farsa eleitoral".