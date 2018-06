Ucrânia recebe primeira parcela de US$3,2 bi do FMI A Ucrânia recebeu a primeira parcela de cerca de 3,2 bilhões de dólares de um programa de ajuda do Fundo Monetário Internacional (FMI) no valor de 17 bilhões de dólares por um período de dois anos, informou o banco central do país nesta quarta-feira.