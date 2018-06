Ucrânia teme que militantes provoquem invasão russa

"A Ucrânia mais uma vez pede à Rússia que remova imediatamente as unidades ofensivas das Forças Armadas russas da fronteira russo-ucraniana", disse o Ministério das Relações Exteriores em comunicado, acrescentando que uma retirada está de acordo com as obrigações de Moscou sob um acordo firmado em Genebra na semana passada para amenizar a crise.

"Há o perigo de que militantes pró-Rússia armados nesta parte da Ucrânia usem a presença de tropas russas perto da fronteira para provocar a entrada delas no território ucraniano."

O ministério acrescentou que as tropas ucranianas no leste do país estão na região "exclusivamente para proteger cidadãos, independente de sua etnia". A preparação das tropas do país para o combate é uma resposta legítima às ameaças de autoridades russas de uso da força e agressão à integridade territorial ucraniana.

(Reportagem de Pavel Polityuk e Alastair Macdonald)