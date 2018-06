UE alerta Rússia para não aprofundar crise ucraniana, ou sofrerá mais sanções

A UE também disse que quer continuar as negociações sobre um acordo de livre comércio com o Japão, que as autoridades consideram crucial para o crescimento econômico.

"Nós pedimos à Rússia que evite adotar novas medidas para desestabilizar ainda mais a Ucrânia, em vez de se engajar em uma solução diplomática da crise", afirmou o presidente do Conselho Europeu, Herman Van Rompuy em uma entrevista coletiva ao lado do primeiro-ministro japonês.

"Novas ações para desestabilizar a Ucrânia vão requerer sanções adicionais", disse Van Rompuy.

(Reportagem de Robin Emmott)