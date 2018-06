UE ameaça Rússia com mais sanções por Ucrânia A União Europeia ameaçou a Rússia com mais sanções nesta segunda-feira devido às ações no leste da Ucrânia, região que a Grã-Bretanha disse estar sendo desestabilizada por Moscou, apesar de alguns países da UE afirmarem que os esforços diplomáticos precisam de mais tempo.