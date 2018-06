REUTERS 05 Setembro 2014 | 16h55

Embaixadores da União Europeia concordaram com sanções mais fortes contra a Rússia, nesta sexta-feira, por causa de seu envolvimento na guerra na Ucrânia e as medidas devem ser implementadas na segunda-feira, disseram diplomatas.

No entanto, as sanções podem ser suspensas se um cessar-fogo entre Kiev e os rebeldes pró-Rússia, acertado nesta sexta, for respeitado e se Moscou retirar as tropas da Ucrânia, segundo os diplomatas.

(Reportagem de Redação de Bruxelas)