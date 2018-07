UE dá sinal verde para Croácia entrar no bloco

Os líderes da União Europeia (UE) deram hoje à Croácia sinal verde para que o país entre no bloco, ao endossar o encerramento das negociações com o governo local, informou um diplomata. Reunidos em Bruxelas (Bélgica), os líderes elogiaram a Croácia por seus "esforços intensivos, que permitiram que as negociações para a adesão chegassem ao seu estágio final".

Eles pediram que "todas as decisões necessárias para a conclusão das negociações para a adesão com a Croácia sejam encerradas até o final de junho de 2011", uma autorização de facto para que o país se torne o 28º membro da UE. Se o processo correr sem problemas, a Croácia vai se unir à UE em 1º de julho de 2013, como proposto pela Comissão Europeia.

A pedido da França e de outros países membros, um sistema de monitoramento será instalado para assegurar que a Croácia conclua as reformas de seu sistema judiciário entre o final das negociações e sua adesão ao bloco. As informações são da Dow Jones.