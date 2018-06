UE vai adicionar novos nomes à lista de sanções da Rússia nos próximos dias

Líderes do Grupo das Sete, que reúne as principais economias do mundo, concordaram neste sábado em impor sanções adicionais à Rússia devido a sua intervenção na Ucrânia, onde separatistas armados pró-Moscou detiveram um grupo de observadores internacionais, acusando-os de serem espiões da OTAN.

"As sanções que virão do lado europeu nos próximos dias serão o acréscimo de novos nomes à lista de pessoas sujeitas ao congelamento de bens e proibição de viagem", disse uma fonte da Comissão Europeia, sob a condição de anonimato.

A UE, cujos países têm fortes ligações comerciais e de energia com a Rússia, tem até agora evitado impor sanções comerciais e financeiras.

Mas países membros da UE já concordaram com os nomes que poderão ser rapidamente acrescentados à lista que, até agora, conta com o nome de 33 pessoas.

Altos diplomatas da UE vão se reunir para conversas de emergência em Bruxelas na segunda-feira, disseram fontes da União Europeia.