Um milhão de servidores públicos civis serão 'reavaliados' na Ucrânia

“Segundo nosso cálculo, um milhão de servidores públicos de diferentes perfis serão submetidos a esta lei, incluindo todo o gabinete de ministros, o Ministério do Interior, serviços de inteligência, o gabinete da promotoria”, disse Yatseniuk em uma reunião de governo.

“Todas as seções do poder central que trabalharam na época do presidente Viktor Yanukovich serão submetidos a esta lei”, afirmou.

Uma nova lei de expurgo dos cargos de poder foi aprovada pelo Parlamento na terça-feira sob forte pressão de grupos lobistas representantes dos manifestantes que derrubaram Yanukovich em fevereiro após meses de inquietação popular.

(Por Richard Balmforth)