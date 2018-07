União Europeia pode impor mais sanções ao governo da Síria

O ministro das Relações Exteriores da Bélgica, Didier Reynders, disse que os outros ministros com quem se reuniu no Chipre concluíram que mais sanções se faziam necessárias e pediram à maior autoridade em política externa do bloco, Catherine Ashton, que fizesse sugestões para os encontros de setembro.

"Precisamos ir além das atividades financeiras e comerciais da Síria", disse Reynders à Reuters após o encontro em luxuoso resort no Chipre, a menos de 400 quilômetros de Damasco.

O acordo vem à tona em meio à frustração por o presidente Bashar al-Assad estar se consolidando no poder apesar dos 17 meses de revolta contra ele e de várias sanções da UE.

Catherine disse que a UE aumentará os esforços para ajudar os refugiados e outras vítimas do conflito e ajudará o novo enviado da ONU e da Liga Árabe, Lakhdar Brahimi.

"As sanções estão sob revisão", disse ela em coletiva após a reunião.

"Não se trata somente de discutir se mais sanções são ou não necessárias, mas de ter certeza de que a aplicação delas está sendo correta", acrescentou.

(Por Sebastian Moffett e Justyna Pawlak)