Veneza sofre a pior enchente em dois anos

VENEZA - Os turistas de Veneza colocaram sacos plásticos nas pernas e os moradores usaram botas de borracha enquanto a água subia até a altura do joelho em muitas partes da cidade nesta quinta-feira, 1. O nível médio do Mar Adriático subiu cerca de 1,4 metro acima do normal - o mais alto em quase dois anos --, levando a água para a Praça de São Marco e muitas ruas estreitas.

As passarelas de madeira, que normalmente são usadas para a passagem de pedestres sobre áreas alagadas, foram retiradas depois que a água subiu acima delas, tornando-as inúteis.

Em alguns lugares, era impossível distinguir onde terminavam os canais e começavam as calçadas. Boa parte da Itália foi atingida por chuva pesada e fortes ventos na última semana.