Vídeo mostra polícia britânica em bar gritando 'abaixem-se'

Policiais britânicos entram em um bar em Londres pedindo para pessoas se abaixarem e ficarem calmas. Aparentemente os policiais estão em busca de um suspeito. Em um post no Twitter um rapaz diz 'coisas verdadeiramente assustadoras'. Em outro post, um usuário diz 'esse é o futuro da Europa'. Nas redes sociais, a polícia alerta para que as pessoas encontrem um local seguro, se escondam, coloquem os celulares em modo silencioso e liguem para o 999 quando puderem.

Footage of police officers entering a bar in London Bridge - truly frightening stuff pic.twitter.com/lh9Gs1WWOj — Shehab Khan (@ShehabKhan) 3 de junho de 2017

A polícia britânica responde a três incidentes em diferente regiões de Londres na noite deste sábado, 3. A Ponte de Londres foi fechada, após as autoridades receberem um chamado sobre um incidente com um veículo no local. Segundo informações da BBC e de agências internacionais, testemunhas afirmaram terem visto uma van branca atropelando pedestres.

Em seguida, a polícia também atendeu a um chamado em Borough Market, um mercado próximo à Ponte de Londres. O terceiro incidente teria sido na região da estação de Vauxhall, mais afastada da Ponte de Londres.

As autoridades ainda não deram detalhes sobre os casos e dizem ser cedo para associá-los a um ataque terrorista. No entanto, já há informações de mortos. Segundo a BBC, os policiais estavam a procura de três suspeitos.