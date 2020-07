Voluntário confessa ser autor do incêndio na catedral francesa de Nantes

Uma semana após o incêndio na catedral de Nantes, no oeste da França, o principal suspeito, um voluntário de Ruanda, confessou ser o autor do ato criminoso e foi imediatamente acusado e colocado em detenção preventiva. "Meu cliente cooperou" com a justiça, disse Quentin Chabert, advogado do homem, acusado de "destruição e degradação pelo fogo", à imprensa. "Ele lamenta amargamente os eventos e falar foi uma libertação para ele. Meu cliente é consumido com remorso e superado pela magnitude dos eventos", disse o advogado.

Leia Também População jovem e isolamento retardam covid na África, mas contágio aumenta

O homem "reconheceu perante o juiz que havia acendido os três incêndios na catedral: no órgão grande, no órgão pequeno e em um painel elétrico", disse o promotor de Nantes, Pierre Sennès. Este homem de 39 anos, ruandês que chegou à França como refugiado há vários anos, estava encarregado de fechar a catedral na véspera do incidente, disse o reitor da catedral de Nantes, padre Hubert Champenois, à AFP na semana passada: que alegavam tê-lo conhecido por "quatro ou cinco anos".

O incêndio na catedral de Nantes, que ocorreu 15 meses após o de Notre Dame de Paris, chocou os habitantes desta cidade, alguns dos quais se lembraram do que também ocorreu na catedral em 28 de janeiro de 1972. A construção deste templo de estilo gótico durou séculos (de 1434 a 1891).

O homem foi detido horas após a abertura da investigação em 18 de julho, mas libertado no dia seguinte. Os investigadores queriam interrogá-lo porque não havia vestígios de sua entrada no prédio pela força. Como parte desta investigação, "mais de 30 pessoas" fizeram uma declaração. Cerca de 20 investigadores da polícia judiciária foram mobilizados para determinar a causa do incêndio. O homem, que foi preso novamente no sábado, 25, pode enfrentar uma "sentença de 10 anos de prisão e uma multa de 150.000 euros" (US $ 175.000), segundo o promotor.

A investigação revelou a existência de três fontes diferentes de fogo na Catedral de São Pedro e São Paulo. "Eles estão a uma distância substancial um do outro", disse o promotor no dia do incêndio. Os transeuntes alertaram em 18 de julho às 07:45 (hora local) quando viram chamas saindo do prédio. Os bombeiros levaram cerca de duas horas para conter o fogo, que destruiu uma pintura do pintor do século XIX Hippolyte Flandrin e o grande órgão, localizado na fachada, no primeiro andar.

Além do grande órgão, do qual "muito pouco ou nada" pode ser salvo, segundo Philippe Charron, chefe do departamento de patrimônio da Direção Regional de Assuntos Culturais, "a maioria das obras foi salva" e mantida " tudo no castelo de Nantes ". Charron estimou que levará semanas para garantir a segurança do local e meses para realizar a investigação que será feita "pedra por pedra". Quanto à duração das obras de reconstrução, calcula-se que será por volta do ano.

O Estado participará da reconstrução, prometeu o primeiro-ministro francês Jean Castex, que viajou a Nantes para felicitar os bombeiros no dia da tragédia. /AFP