Voo da Lufthansa pousa em Zurique por causa de cheiro estranho

Ninguém ficou ferido, mas três dos seis tripulantes a bordo do voo LH 1110 foram levados ao hospital para observação. Os 85 passageiros foram transferidos para outros aviões que seguiam para Madri, disse uma porta-voz da Lufthansa.

"A parada foi uma medida puramente de precaução", disse.

O Airbus A320 pousou às 8h25 (horário local) e as autoridades suíças investigavam a causa do cheiro e os problemas respiratórios, disse a polícia do cantão de Zurique.

(Reportagem de Katie Reid e Catherine Bosley em Zurique e Peter Maushagen em Frankfurt)