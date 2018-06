Explosão deixa dezenas de mortos em restaurante na Índia

Pelo menos 82 pessoas morreram e 150 ficaram feridas em uma explosão ocorrida neste sábado em um restaurante no estado de Madhya Pradesh, no centro da Índia, onde ainda se procura possíveis sobreviventes entre os escombros do edifício.

"Já há 82 mortos e 150 feridos, mas não se pode assegurar ainda a causa da explosão", disse à Agência Efe um porta-voz da polícia do distrito de Jhabua, onde aconteceu a explosão por volta de 8h30 (0h no horário de Brasília).