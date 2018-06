Snowden abre conta no Twitter e brinca com post de Obama

O ex-analista e colaborador da Agência Nacional de Segurança (NSA, na sigla em inglês) Edward Snowden abriu nesta terça-feira, 29, sua conta na rede social Twitter. Na primeira postagem, perguntou: "Você pode me ouvir agora?". A conta - @snowden - foi aberta do exílio, na Rússia.

Em cerca de um hora na rede, ele somava mais de 171 mil seguidores. A mensagem inicial foi retuitada mais de 25 mil vezes em uma hora. Em seu perfil, Snowden diz que costumava trabalhar para o governo. "Agora, eu trabalho para o público".

Can you hear me now? — Edward Snowden (@Snowden) September 29, 2015

Depois, ele continua uma interessante conversa com o astrofísico Neil deGrasse Tyson sobre a recente descoberta de água em Marte e brinca: "Você acha que eles checam o passaporte na fronteira?".

Em 2013, após fazer as revelações sobre o amplo esquema de espionagem conduzido pelos serviços secretos americanos que tornaram-se um grande escândalo para o governo nos EUA, Snowden passou 40 dias na área de trânsito no Aeroporto de Sheremetyevo antes de obter o asilo temporário na Rússia, que tem sido renovado.

Snowden termina com a frase com "Perguntando para um amigo", uma aparente referência aos primeiros tuítes do presidente Barack Obama na mesma rede social. Na ocasião, após dar as boas-vindas a Obama, o ex-presidente Bill Clinton pergunta se o usuário permanecerá com o cargo - sua mulher Hillary Clinton é pré-candidata democrata à Casa Branca - e adiciona a hashtag #askingforafriend (perguntando para um amigo).