1,4 milhão de sírios recorrem a ajuda alimentar da ONU

Apesar da cifra, funcionários do PMA advertiram que os voluntários do programa não conseguem ajudar a todos os necessitados por causa da guerra civil que assola o país, motivo pelo qual acredita-se que o número seja ainda maior.

"Existem algumas áreas às quais ninguém pode chegar", disse Elisabeth Byrs, porta-voz do PMA, em Genebra. Os colaboradores do PMA incluem o Crescente Vermelho local, organizações não-governamentais (ONGs) e outros grupos sírios. Entre as áreas às quais eles não conseguem chegar incluem-se partes das cidades de Homs e Alepo e a zona rural de Damasco.

Byrs informou ainda que o PMA pretende ampliar a distribuição de alimentos para atender a 460.000 refugiados sírios até o fim de 2012.

Observadores calculam que a guerra civil na Síria, iniciada há 19 meses, já tenha matado mais de 33.000 pessoas. As informações são da Associated Press.