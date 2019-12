10 casos mais urgentes de crimes e ameaças contra jornalistas no mundo

O Estado faz parte da One Free Press Coalition, iniciativa entre jornais e veículos de comunicação do mundo todo para denunciar crimes e ameaças contra jornalistas. A missão é usar as vozes coletivas de seus membros, que alcançam mais de 1 bilhão de pessoas, para defender os jornalistas que estão sendo atacados por perseguir a verdade.

A última edição de 2019 traz denúncias de crimes contra jornalistas que cobriram protestos pelo mundo, como o caso da repórter Sophia Xueqin Huang, presa nas manifestações que tem causado instabilidade entre Hong Kong e a China. A lista chama atenção também para crimes sem solução, como a morte do colunista do Washington Post Jamal Khashoggi e o desaparecimento do jornalista da Tanzânia Azory Gwanda.

Além do Estado, fazem parte da One Free Press Coalition importantes veículos internacionais como os jornais Financial Times, The Boston Globe, Corriere della Sera, Süddeutsche Zeitung, Le Temps e De Standaard; os portais HuffPost, EURACTIV e Yahoo News; as revistas Forbes, Fortune, Time e Republik, as agências de notícias The Associated Press e Reuters; e as emissoras de televisão CNN Money Switzerland e Deutsche Welle.