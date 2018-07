10 mil nacionalistas protestam na Sérvia contra prisão de Ratko Mladic Cerca de 10 mil pessoas protestaram ontem em Belgrado contra a prisão do general servo-bósnio Ratko Mladic, o "açougueiro de Srebrenica", acusado de crimes contra a humanidade e genocídio durante a Guerra da Bósnia (1992-1995). Grupos nacionalistas, capitaneados pelos direitistas do Partido Radical Sérvia (SRS) protestaram também contra a cooperação do governo pró-ocidental do presidente Boris Tadic com o Tribunal Penal Internacional, que indiciou Mladic.