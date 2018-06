100 dias de governo: A influência da família de Trump na Casa Branca

WASHINGTON - Durante anos, o magnata Donald Trump administrou seus negócios em família, colocando seus filhos dentro da Trump Organization, a companhia que controla seu império. Desde que chegou à Casa Branca, a influência da família do bilionário tem aumentado, multiplicando as acusações de nepotismo e conflitos de interesse.

Conheça abaixo os principais personagens do entorno familiar do presidente americano.

Ivanka Trump e Jared Kushner

A filha de 35 anos do presidente tem escritório próprio na Casa Branca desde que seu pai tomou posse. A ex-modelo e empresária, apelidada de "a primeira-filha", participa com frequência dos encontros e telefonemas do mandatário, seja com líderes mundiais, chefes de empresas ou astronautas na Estação Espacial Internacional.

Desde o fim de março, seu status de conselheira é oficial. O cargo a levou a realizar recentemente sua primeira viagem ao exterior, a Berlim, onde se viu obrigada a defender a atitude do pai com relação às mulheres.

Trump não hesita em quebrar as normas para evitar conflitos de interesse, atacando, por exemplo, a rede de lojas Nordstrom por retirar das prateleiras a linha de roupas de Ivanka, alegando queda nas vendas. Assim como o pai, ela deixou a gestão de sua companhia e o cargo na Trump Organization, mas continua recebendo sua parte proporcional nos lucros.

Seu marido, Jared Kushner - que ficou rico graças a negócios imobiliários, assim como o sogro -, é um dos conselheiros mais próximos do presidente, juntamente com Reince Priebus e Steve Bannon. A saída deste do Conselho de Segurança Nacional parece ter dado mais oportunidades a Kushner, que vem de uma família judia ortodoxa próxima aos democratas.

O genro de Trump exerce tanta influência nos temas diplomáticos quanto o secretário de Estado, Rex Tillerson. Analistas afirmam que ele organizou o encontro entre Trump e o presidente chinês, Xi Jinping, em abril. Alguns dias antes, Kushner havia se reunido com o primeiro-ministro iraquiano, Haider al-Abadi, em Bagdá.

Donald Jr. e Eric Trump

Os outros dois filhos do primeiro casamento do presidente - Donald Jr., de 39 anos, e Eric, de 33 anos - assumiram oficialmente o controle da Trump Organization após a posse do pai, embora ele continue recebendo sua parte nos lucros.

Eles agora são os encarregados de viajar pelos EUA e pelo mundo para inaugurar os hotéis e campos de golfe sob a bandeira "Trump", mas com medidas de segurança muito criticadas, principalmente pelo lado democrata.

Embora o mandatário tenha prometido não falar com eles sobre negócios, ambos permanecem muito perto do pai, com quem aprenderam tudo. "Talvez estejamos aqui por nepotismo, mas não é por nepotismo que ficamos. Se não fizéssemos bem nosso trabalho, acreditem, não estaríamos mais aqui", disse Eric à revista Forbes.

Melania Trump

A terceira mulher do presidente tem 47 anos e é a grande interrogação da família. Ex-modelo de origem eslovena, que continua falando inglês com forte sotaque, praticamente não pisou em Washington desde a posse do marido porque prefere esperar que seu filho, Barron, de 11 anos, termine o colégio em Nova York.

São muitas as especulações sobre seu suposto repúdio ao papel tradicional das primeiras-damas e sobre sua relação com o marido, 24 anos mais velho. Melania não participou de muitos eventos oficiais, mas costuma se destacar pelo modo elegante de se vestir. / AFP