100 mil pessoas fugiram da Síria em agosto, calcula ONU Aproximadamente 100.000 pessoas fugiram da guerra civil na Síria somente no mês de agosto, calcula o Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados (Acnur). Trata-se do número mais elevado de refugiados em um mês desde o início do conflito, há quase um ano e meio.