103 migrantes são encontrados em trailer a caminho dos EUA no México

CIDADE DO MÉXICO - Um grupo de 103 imigrantes centro-americanos que havia sido abandonado dentro de um trailer no nordeste do México foi resgatado por agentes migratórios e do exército próximo à fronteira americana, informou nesta sexta-feira ,23, o Instituto Nacional de Migração (INM).

Os migrantes foram encontrados nas imediações do município de Ciudad Camargo, a menos de 10 km da fronteira com os Estados Unidos, no estado mexicano de Tamaulipas, um dos mais afetados pela violência do crime organizado e rota habitual do tráfico de migrantes sem documentos.

A descoberta aconteceu quando militares que percorriam a zona detectaram a caixa do trailer ao lado de uma estrada de onde era possível escutar gritos de ajuda dos estrangeiros, disse o INM em comunicado.

"Mostravam sinais de desidratação e asfixia após terem permanecido mais de 12 horas em total superlotação", adicionou.

O grupo era composto por 67 adultos e 36 menores de idade. No total, 91 são de Honduras, sete da Guatemala e cinco de El Salvador. Dos 36 menores, 12 não estavam na companhia de um adulto.

O INM disse que se comunicou com os consulados de Honduras, Guatemala e El Salvador para coordenar um retorno "digno, ordenado e seguro" dos migrantes e informou aos estrangeiros sobre o direito de solicitar refúgio no México.

Desde o final de janeiro, as autoridades migratórias mexicanas reportaram a detenção de pelo menos 981 migrantes centro-americanos durante a viagem clandestina aos Estados Unidos.

Estima-se que a cada ano mais de 500.000 pessoas cruzam irregularmente o território mexicano com a intenção de chegar aos Estados Unidos, segundo dados das Nações Unidas. / AFP