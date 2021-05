106 brasileiros ilegais nos EUA voltarão ao Brasil em voo fretado em 21 de maio

BRASÍLIA - Ao menos 106 brasileiros deportados pelos Estados Unidos por atravessar a fronteira ilegalmente chegarão ao País na sexta-feira, 21. A viagem foi confirmada pelo Itamaraty na tarde desta quarta-feira, 19 e revelada pelo Estado no domingo.

Segundo a chancelaria, o processo de deportação ocorre integralmente sob jurisdição dos Estados Unidos. Conforme o Estadão mostrou, o governo do presidente Joe Biden recorre a voos fretados para a deportação, mesma medida adotada por seu antecessor, Donald Trump.

Leia Também Biden usará voo para deportação em massa de brasileiros, como Trump

“O governo brasileiro foi notificado do voo e acompanha os desdobramentos, com vistas a assegurar que aos cidadãos brasileiros deportados seja estendido tratamento digno”, diz a nota.

Ainda de acordo com o Itamaraty, a realização do voo tem como objetivo reduzir o tempo de permanência dessas pessoas em centros de detenção nos Estados Unidos, no contexto da pandemia.

“As repartições consulares brasileiras nos Estados Unidos seguem prestando toda a assistência consular cabível aos cidadãos brasileiros ainda detidos naquele país”, conclui.