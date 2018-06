12 pessoas morrem após ataque a balneário na Costa do Marfim

GRAND BASSAM, COSTA DO MARFIM - Ao menos 12 pessoas, incluindo 4 europeus, foram mortos neste domingo, 13, quando homens armados abriram fogo contra banhistas no balneário Grand Bassam na Costa do Marfim, disse uma fonte da polícia local.

Grand Bassam, a cerca de 40 km a leste da capital comercial Abidjan, é um retiro de fim de semana para os moradores da região e suas praias, bares e hotéis também são populares entre os ocidentais.

"No momento, nós temos um total de 12 mortos, incluindo 4 europeus. Não sabemos ainda se há outros. Estamos fazendo uma operação de varredura agora", disse o policial durante entrevista a jornalistas.

Os atiradores não foram identificados e não está claro se eles estão afiliados a qualquer grupo militante.

O incidente ocorreu quase dois meses após combatentes islâmicos matarem dezenas de pessoas em um hotel e café frequentado por estrangeiros na vizinha capital de Burkina Faso, Ouagadougou, elevando a preocupações de que o alcance da militância na África Ocidental esteja se espalhando. /REUTERS